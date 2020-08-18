السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 2541 إصابة جديدة بكورونا



كيب تاون 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجّلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2541 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 590 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11982 حالة.

// انتهى //

13:20ت م

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كيب تاون 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و143 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 590 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11982 حالة.// انتهى //13:20ت م0077

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