السعودية اليوم / الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو تجبر أكثر من مليون نازح على الفرار



واغادوغو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

أجبرت الهجمات المسلحة داخل بوركينا فاسو على فرار مليون و 132 ألف نازح من منازلهم، وذلك منذ يناير الماضي وحتى الآن.

وقالت اللجنة الوطنية للإغاثة العاجلة والتأهيل في بوركينا فاسو في بيان لها اليوم، إن الهجمات التي شنها المسلحون على المدنيين وعلى السلطات المحلية، تجبر يوميًا آلاف الأشخاص على الفرار يوميًا من منازلهم، للبحث عن الأمان، حيث يعيش معظم النازحين في أماكن يصعب الوصول إليها.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن الهجمات المٌسلحة في بلدان الساحل، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أسفرت عن مقتل 4 آلاف شخص في عام 2019، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

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13:19ت م

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