السعودية | وفاة مدير الخطوط السعودية السابق بجازان سعيد الحويفي رحمه الله ..

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة مدير الخطوط السعودية السابق بجازان سعيد الحويفي رحمه الله .. والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:46 صباحًا, 18 أغسطس 2020 م المناطق_فضه عطيف انتقل الى رحمة الله تعالى مدير الخطوط السعودية بجازان سابقا الاستاذ سعيد بن سلامة الحويفي بعد تأثره بمرض كورونا ، وسيدفن الفقيد بمقابر القعارية بمدينة جيزان بعد ظهر اليوم الثلاثاء وتتقدم صحيفة “….” بخالص العزاء والمواساة لاسرته وذويه سائلين الله عزوجل له المغفرة والرحمة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا اليه راجعون* للعزاء رقم جوال أخيه حمدان الحويفي

0504568889

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