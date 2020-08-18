شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته الاسترالية والان نبدء بالتفاصيل
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بوزيرة خارجية أستراليا ماريس بين.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
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