جامعة الطائف تزيد أعداد المقبولين في ثلاثة برامج ماجستير

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت ‎جامعة الطائف عن زيادة أعداد المقبولين في برامج الماجستير، بنسبة 25% في برنامجي القانون والفقه، وبنسبة 20% برنامج إدارة الأعمال التنفيذي.

وأوضحت الجامعة الطائف أن زيادة أعداد المقبولين في البرامج الثلاثة التي أطلقتها الجامعة ضمن مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، يأتي تقديرًا من الجامعة لتلبية آمال وطموحات المتقدمين على برامج (عُليا).

وبينت أنها ستتواصل مع المرشحين حسب الترتيب والنسبة الموزونة ابتداءً من يوم الخميس المقبل، وذلك عبر البريد الإلكتروني المسجل مسبقًا.

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وتُقدم جامعة الطائف برامج الماجستير للعام 1442هـ عبر مجموعة من كلياتها مثل كلية العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والطب، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

ويأتي إطلاق برامج الدراسات العليا المستحدثة لمرحلة الماجستير بجامعة الطائف، تفعيلًا لبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا).

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، أن مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، يأتي انطلاقًا من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة، واستكمالًا لمسيرتها لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).

ومن أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون.

كما تشمل برامج الماجستير المستحدثة تخصصات تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، والتحليل الإحصائي للبيانات، والضوئيات الصناعية، وإدارة الأعمال التنفيذي، وتمريض الطوارئ والكوارث، وعلوم الويب، وعلم البيانات، والقراءات، والدراسات القرآنية المعاصرة، والفقه، والترجمة، وعلم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، وعلم نفس النمو، والقياس والتقويم، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، والقيادة التربوية، والسياسات التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

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