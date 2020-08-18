2020-08-18

المحكمة الدولية: المتهمون في اغتيال الحريري ينتمون إلى حزب الله

متابعات الخليج 365 - متابعة

انطلقت اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.

ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.

ويُحاكم في القضية غيابيًا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعًا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي.

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وقال قاضي المحكمة إن اغتيال الحريري نُفذ لأسباب سياسية، مضيفًا أن بدر الدين نسق مع عياش عملية اغتيال الحريري، والمتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري.

وتابع قاضي المحكمة أن عنيسي وصبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورًا عن اغتيال الحريري، مشيرًا إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3 آلاف صفحة.

وتابع قاضي المحكمة أن الادعاء قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.

وقالت المحكمة الدولية إن المتهمين في اغتيال الحريري ينتمون إلى “حزب الله”.

وتابعت المحكمة أن متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة، والأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية.

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