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سقطت مركبة عروسين من أعلى منحدر جبلي بجبال الفقارة بمحافظة هروب في منطقة جازان، وذلك بعد عودتهما من حفل زفافهما، ما أدى إلى وفاتهما.
وكان السقوط من جرّاء وعورة الطريق الجبلي الذي يعد من أخطر الطرق بمحافظة هروب، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث لانتشال جثتيهما.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 12:58 PM
عند أخطر الطرق كان حادث المركبة الذي باشره "المدني" لانتشال جثتيهما
سقطت مركبة عروسين من أعلى منحدر جبلي بجبال الفقارة بمحافظة هروب في منطقة جازان، وذلك بعد عودتهما من حفل زفافهما، ما أدى إلى وفاتهما.
وكان السقوط من جرّاء وعورة الطريق الجبلي الذي يعد من أخطر الطرق بمحافظة هروب، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث لانتشال جثتيهما.
، موت ما بعد الزفاف.. سقوط من منحدر جبلي يصرع عروسين بهروب ،
المصدر : الخليج 365
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