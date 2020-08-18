، المدينة.. ضبط مستودع مخالف لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون ترخيص ،

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ضبطت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة، مستودعًا مخالفًا يُستخدم لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون الحصول على التراخيص النظامية بحي الروضة.
وكانت الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية أحد، قد رصدت أثناء جولاتها الميدانية أحد المواقع المخالفة، وجرى خلال المداهمة ضبط أكثر من 1700 كرتون لمشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم وجود التراخيص النظامية وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية.
واستكملت الفِرَق الرقابية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأتلفت منتجات منتهية الصلاحية، وسَلَّمت 3 عمال مخالفين لوحدة ضبط المخالفات.
وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن فِرَقها الرقابية تعمل على مدار اليوم، وتقوم بعمليات رصد وتحرٍّ مكثف للتصدي بحزم لكل مَن تُسَوّل له نفسه القيام بالتلاعب وبكل ما يمس صحة الإنسان وسلامته.
وأهابت أمانة المنطقة بالتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
أمانة المدينة المنورة
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 12:20 PM
إتلاف أكثر من 1700 كرتون منتهية الصلاحية وتسليم 3 عمال مخالفين لوحدة الضبطالمدينة.. ضبط مستودع مخالف لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون ترخيص
ضبطت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة، مستودعًا مخالفًا يُستخدم لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون الحصول على التراخيص النظامية بحي الروضة.
وكانت الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية أحد، قد رصدت أثناء جولاتها الميدانية أحد المواقع المخالفة، وجرى خلال المداهمة ضبط أكثر من 1700 كرتون لمشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم وجود التراخيص النظامية وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية.
واستكملت الفِرَق الرقابية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأتلفت منتجات منتهية الصلاحية، وسَلَّمت 3 عمال مخالفين لوحدة ضبط المخالفات.
وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن فِرَقها الرقابية تعمل على مدار اليوم، وتقوم بعمليات رصد وتحرٍّ مكثف للتصدي بحزم لكل مَن تُسَوّل له نفسه القيام بالتلاعب وبكل ما يمس صحة الإنسان وسلامته.
وأهابت أمانة المنطقة بالتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
، المدينة.. ضبط مستودع مخالف لتخزين وبيع المشروبات الغازية دون ترخيص ،
المصدر : الخليج 365
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