اخبار السعوديه

للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - بفضل ارتفاع سهم "Tesla" في البورصات الأمريكية

دخل إيلون ماسك، مؤسس شركة "Tesla" و"SpaceX"، للمرة الأولى ضمن قائمة أغنى أربعة أشخاص على مستوى العالم.

ووفقًا لما أظهره مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات؛ فقد حقق رجل الأعمال الأمريكي هذه النتيجة بفضل ارتفاع سهم "Tesla" أمس في البورصات الأمريكية؛ حيث ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 84.8 مليار دولار.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فقد صعد سعر سهم "Tesla" خلال تعاملات أمس إلى 1845.32 دولارًا؛ لكنه أغلق التعاملات عند 1835.64 دولارًا.

ولا يزال مدير ومؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس يحتل المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 188 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تُقَدر بنحو 122 مليار دولار، ثم مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 12:18 PM

Advertisements

بفضل ارتفاع سهم "Tesla" في البورصات الأمريكية

للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دخل إيلون ماسك، مؤسس شركة "Tesla" و"SpaceX"، للمرة الأولى ضمن قائمة أغنى أربعة أشخاص على مستوى العالم.

ووفقًا لما أظهره مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات؛ فقد حقق رجل الأعمال الأمريكي هذه النتيجة بفضل ارتفاع سهم "Tesla" أمس في البورصات الأمريكية؛ حيث ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 84.8 مليار دولار.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فقد صعد سعر سهم "Tesla" خلال تعاملات أمس إلى 1845.32 دولارًا؛ لكنه أغلق التعاملات عند 1835.64 دولارًا.

ولا يزال مدير ومؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس يحتل المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 188 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تُقَدر بنحو 122 مليار دولار، ثم مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ.

الكلمات المفتاحية

، للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا