شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.