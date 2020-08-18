كيف تحدد نيوم الحقبة الجديدة من المستقبل ؟

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

في جميع أنحاء العالم، هناك عدد لا يحصى من المدن الجديدة في طور التكوين، بإمكانات عالية التقنية وهي تنتشر من كينيا إلى كازاخستان، وعلى سبيل المثال فقد تعهدت الهند ببناء 100 مدينة ذكية، بينما تشهد إفريقيا ضخ 100 مليار دولار في 20 مشروعًا على الأقل، أما الصين فلديها الكثير من الخطط على طول مبادرة الحزام والطريق، من ميناء خورجوس على حدودها مع كازاخستان إلى رصيف ألبرت الملكي في شرق لندن، ولكن السعودية تعهدت بأن تتفوق عليهم جميعًا بمشروع نيوم.

يوتوبيا المستقبل:

تُستخدم كلمة يوتوبيا للتعبير عن المدينة المثالية، وهو ما ينشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيقه في مشروع نيوم الضخم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار وقد وُصفت من قبل الصحف الغربية على أنها وادي سيليكون الشرق الأوسط.

ويتم التخطيط للمدينة الضخمة لتكون مركزًا للطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع والإعلام والترفيه، وهي تمتد على مساحة تبلغ 33 ضعف مساحة مدينة نيويورك.

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وبحسب وصف صحيفة نيويورك تايمز فالمدينة التي يُعد تأسيسها ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، هي أكثر مشروع طموح في العالم وحاضنة العصر القادم للتقدم البشري.

وبحسب الفيديو الترويجي للمدينة فمن المنتظر أن تضم نيوم قمرًا اصطناعيًا ينير الأجواء وسيارات أجرة طائرة، وبحيرات لازوردية عميقة وشواطئ متوهجة في الظلام، وعمالًا آليين لتنظيف المنازل، كما ستتضمن حديقة جوراسية تتميز بديناصورات وسحالي متحركة.

تقدم مشروع نيوم مع ضربة الوباء:

وعلى الرغم من تحديات الوباء والانخفاض التاريخي في أسعار النفط، فإن البناء يتقدم على قدم وساق، وقال علي الشهابي، العضو في المجلس الاستشاري لنيوم، في حوار مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن مشروع نيوم يسير وفق الخطط، مضيفًا أنه من المحتمل أن يمضي المشروع قدمًا بوتيرة أكثر اعتدالًا.

مشروع نيوم لتطوير الهيدروجين الأخضر علامة فارقة في تنويع مصادر الطاقة

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