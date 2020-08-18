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فيديو.. بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
متابعات الخليج 365 - متابعة
بدأت منذ قليل، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.
ويُحاكم في القضية غيابيًا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيا حزب الله، ووُجهت لهم جميعًا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي.
وقد وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة.
وكان سعد الحريري قد توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقًا لبعض المصادر.
من جهته، قال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إنه لا مكان لميليشيا حزب الله في مستقبل لبنان، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان؛ لإنهاء التدخلات الأجنبية في إشارة إلى إيران التي تدعم بشدة ميليشيا حزب الله.
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