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أمير تبوك: مشروع نيوم محل أنظار العالم أجمع
متابعات الخليج 365 - تبوك
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، حيث ناقشا العديد من النقاط التي تعزز انطلاقة العمل في هذا المشروع العملاق.
وأكد أمير المنطقة أن مشروع “نيوم” محل أنظار العالم أجمع، والجميع على استعداد تام لأن يواصل المشروع برامجه وفق الخطط المرسومة.
وأشار أمير تبوك إلى أن مشروع نيوم سيعزز المشروعات التنموية في المملكة، ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد.
من جانبه، أعرب المهندس النصر عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يقدمه من دعم وتسهيل الإمكانيات كافة منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المشروع.
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