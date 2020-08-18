- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الدمام بين أكثر مدن العالم حرارةً خلال الـ24 ساعة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الدمام بين أكثر مدن العالم حرارةً خلال الـ24 ساعة الماضية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، عن قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونشر المسند، عبر حسابه في “تويتر”، تقريرا كشف من خلاله أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام كان من بين الأماكن الأكثر حرارة عالميًا، حيث حل في المرتبة الـ14 بتسجيله 45.8 درجة مئوية.
وتصدرت مدينة “فهود” العُمانية و”رقان” الجزائرية القائمة بتسجيل كل منهما درجة حرارة 47.1 مئوية، ثم “السُنينة” العُمانية بـ47 درجة، ثم “عين صالح” الجزائرية بـ46.8 درجة مئوية.
وضمت القائمة مدنًا أخرى في كل منٍ: عُمان، والجزائر، وإيران، والعراق، والولايات المتحدة، وباكستان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الدمام بين أكثر مدن العالم حرارةً خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.