- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ اليوم الثلاثاء استمرار سقوط الأمطار على أجزاء من المملكة .
وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه “تويتر” بأن الأمطار ستكون من خفيفة لغزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وغرب نجران والربع الخالي، وأجزاء من اليمن والإمارات وسلطنة عمان.
وتابع الحصيني بأنه من المتوقع أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على مكة والساحل الغربي الشرقية والرياض والقصيم والشمالية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.