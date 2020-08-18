، ميزة سحرية جديدة في "جوجل كروم" ستحذرك من المواقع غير الآمنة ،

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "جوجل كروم" يختبر حاليًا عددًا من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ"السحرية".
وسيعمل "جوجل كروم"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني "غير آمن".
وسيرفق "جوجل كروم" علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب على صفحات HTTPS الخاصة بها، وتعتبر "آمنة".
وسيعطل "جوجل كروم" أيضًا وفق التحديث الجديد، الملء التلقائي في النماذج المختلطة؛ بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائيًّا بمعلومات يحتمل أن تكون حساسة أو خاصة عن المستخدم، إلا بعد التأكد أنها "آمنة" تمامًا وحصولها على "العلامة الحمراء".
أما في حالة أن النموذج "ليس آمنًا" فسيتم تنبيه المستخدم؛ بحيث لا يقدم أي معلومات حساسة أو شخصية خاصة به لذلك الموقع.جوجل كروم جوجل
ميزة سحرية جديدة في "جوجل كروم" ستحذرك من المواقع غير الآمنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-18
كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "جوجل كروم" يختبر حاليًا عددًا من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ"السحرية".
وسيعمل "جوجل كروم"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني "غير آمن".
وسيرفق "جوجل كروم" علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب على صفحات HTTPS الخاصة بها، وتعتبر "آمنة".
وسيعطل "جوجل كروم" أيضًا وفق التحديث الجديد، الملء التلقائي في النماذج المختلطة؛ بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائيًّا بمعلومات يحتمل أن تكون حساسة أو خاصة عن المستخدم، إلا بعد التأكد أنها "آمنة" تمامًا وحصولها على "العلامة الحمراء".
أما في حالة أن النموذج "ليس آمنًا" فسيتم تنبيه المستخدم؛ بحيث لا يقدم أي معلومات حساسة أو شخصية خاصة به لذلك الموقع.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:04 AM
سيعطل وفق التحديث الجديد المَلء التلقائي في النماذج المختلطة
كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "جوجل كروم" يختبر حاليًا عددًا من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ"السحرية".
وسيعمل "جوجل كروم"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني "غير آمن".
وسيرفق "جوجل كروم" علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب على صفحات HTTPS الخاصة بها، وتعتبر "آمنة".
وسيعطل "جوجل كروم" أيضًا وفق التحديث الجديد، الملء التلقائي في النماذج المختلطة؛ بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائيًّا بمعلومات يحتمل أن تكون حساسة أو خاصة عن المستخدم، إلا بعد التأكد أنها "آمنة" تمامًا وحصولها على "العلامة الحمراء".
أما في حالة أن النموذج "ليس آمنًا" فسيتم تنبيه المستخدم؛ بحيث لا يقدم أي معلومات حساسة أو شخصية خاصة به لذلك الموقع.
، ميزة سحرية جديدة في "جوجل كروم" ستحذرك من المواقع غير الآمنة ،
المصدر : الخليج 365
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