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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عقب تنبيه من "الأرصاد" بحالة سحب رعدية ممطرة بالمنطقة.
ودعت "المدني" إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 11:42 AM
حالة بمحافظات عدة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عقب تنبيه من "الأرصاد" بحالة سحب رعدية ممطرة بالمنطقة.
ودعت "المدني" إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
، السحب الممطرة تواعد الباحة.. "المدني" تتفاعل محذرة عقب تنبيه "الأرصاد" ،
المصدر : الخليج 365
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