- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضحت صحة الحدود الشمالية، أن مركز الأورام في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، أجرى 466 جلسة علاج كيماوي لـ 74 مريضاً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة.
وأبانت أن عدد الزيارات لوحدة العلاج اليومية والعيادات الخارجية بلغ 2313 زيارة، إضافةً إلى ذلك فقد تم أخذ 18 خزعة نخاع العظم وتم تحويل 167 حالة للمراكز التخصصية الأخرى.
كما قدم المركز خدمات العلاج الكيماوي وعلاج سرطان الدم الحاد، مما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر.
يُشار إلى أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوافر فيها عديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 11:31 AM
منذ بدء العمل وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة
أوضحت صحة الحدود الشمالية، أن مركز الأورام في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، أجرى 466 جلسة علاج كيماوي لـ 74 مريضاً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة.
وأبانت أن عدد الزيارات لوحدة العلاج اليومية والعيادات الخارجية بلغ 2313 زيارة، إضافةً إلى ذلك فقد تم أخذ 18 خزعة نخاع العظم وتم تحويل 167 حالة للمراكز التخصصية الأخرى.
كما قدم المركز خدمات العلاج الكيماوي وعلاج سرطان الدم الحاد، مما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر.
يُشار إلى أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوافر فيها عديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
، عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.