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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.
وأوضحت الإدارة أنها بدأت، هذا الأسبوع، تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين)، سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على "تويتر" أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة؛ لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 11:31 AM
جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر "تويتر" ورسائل على جوالات أولياء الأمورالاحترازات حاضرة.. 1538 مدرسة بمكة تبدأ تسليم الكتب لـ400 ألف طالب
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.
وأوضحت الإدارة أنها بدأت، هذا الأسبوع، تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين)، سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على "تويتر" أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة؛ لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.
، الاحترازات حاضرة.. 1538 مدرسة بمكة تبدأ تسليم الكتب لـ400 ألف طالب ،
المصدر : الخليج 365
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