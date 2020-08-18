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في الوقت الذي بلغت فيه إصابات كورونا حول العالم 21 مليون شخص، بينهم 766 ألفًا فارقوا الحياة؛ تحدى آلاف الصينيين في مدينة ووهان، الخوف من جائحة «كورونا»، بالمشاركة في حفل كبير لموسيقى التكنو، نظم في منتجع للألعاب المائية، وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
واكتظ شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، وبدا واضحًا أن أيًّا منهم لم يكن يضع كمامة.
وبحسب "روسيا اليوم" عادت الحياة الطبيعية تدريجيًّا أيضًا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدة 76 يومًا بين يناير وأبريل المنصرمين، وكانت أولى المدن التي فُرض فيها الحجر المنزلي في العالم.
وعاود شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» استقبال مرتاديه في يونيو الفائت؛ لكنه اكتفى بنصف قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وأثارت الصور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 11:30 AM
تجمّع كبير دون إجراءات أو تباعد بمدينة ووهان وداخل منتجع للألعاب المائيةاحترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون "صور"
في الوقت الذي بلغت فيه إصابات كورونا حول العالم 21 مليون شخص، بينهم 766 ألفًا فارقوا الحياة؛ تحدى آلاف الصينيين في مدينة ووهان، الخوف من جائحة «كورونا»، بالمشاركة في حفل كبير لموسيقى التكنو، نظم في منتجع للألعاب المائية، وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
واكتظ شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، وبدا واضحًا أن أيًّا منهم لم يكن يضع كمامة.
وبحسب "روسيا اليوم" عادت الحياة الطبيعية تدريجيًّا أيضًا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدة 76 يومًا بين يناير وأبريل المنصرمين، وكانت أولى المدن التي فُرض فيها الحجر المنزلي في العالم.
وعاود شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» استقبال مرتاديه في يونيو الفائت؛ لكنه اكتفى بنصف قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وأثارت الصور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
، احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.