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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنون يجوبون شوارع «جدة البلد» لإطعام وسقاية القطط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):في مبادرة إنسانية ، قام مواطنون في منطقة جدة التاريخية " جدة البلد " بإطعام وسقاية القطط التي كانت تعاني من الجوع والعطش بسبب الحر الشديد .
وأكدت المواطنة سارة الهاجري أن مبادرة " الطوافون " تضم عدد كبير من المشاركين الذين اتفقوا على الرحمة بالحيوان وإطعامه وسقايته وعلاجه أيضاً ، وفقاً لـ " العربية" .
وأضافت انه لوحظ اقتراب القطط من اي شخص يمر وموائها بشدة من شدة العطش نظراً للحر وقلة خروج الناس ومن هنا جاءت الفكرة .
كما أكد المواطن عبد الله الحضيف ان المبادرة تعمل أيضاً على علاج القطط من إصبات مختلفةفي العين وكسور بالجسم او بعض الجروح التي تحتاج للرعاية .
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