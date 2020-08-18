شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنون يجوبون شوارع «جدة البلد» لإطعام وسقاية القطط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

في مبادرة إنسانية ، قام مواطنون في منطقة جدة التاريخية " جدة البلد " بإطعام وسقاية القطط التي كانت تعاني من الجوع والعطش بسبب الحر الشديد .

وأكدت المواطنة سارة الهاجري أن مبادرة " الطوافون " تضم عدد كبير من المشاركين الذين اتفقوا على الرحمة بالحيوان وإطعامه وسقايته وعلاجه أيضاً ، وفقاً لـ " العربية" .

وأضافت انه لوحظ اقتراب القطط من اي شخص يمر وموائها بشدة من شدة العطش نظراً للحر وقلة خروج الناس ومن هنا جاءت الفكرة .

كما أكد المواطن عبد الله الحضيف ان المبادرة تعمل أيضاً على علاج القطط من إصبات مختلفةفي العين وكسور بالجسم او بعض الجروح التي تحتاج للرعاية .

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