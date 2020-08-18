شكرا لمتابعة خبر عن بلدية العمرة تغلق مستودع غير مرخص لتخزين الأدوات الصحية بالشميسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية مستودع مخالف غير مرخص يستخدم في تخزين الأدوات الصحية بالشميسي. أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية مستودع مخالف غير مرخص يستخدم في تخزين الأدوات الصحية بالشميسي. وأوضحت الأمانة عبر حسابها "تويتر" "وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية تضبط مستودع مخالف غير مرخص يستخدم في تخزين الأدوات الصحية بالشميسي. وأوضحت الأمانة بأنه تم إغلاق الموقع و تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية

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