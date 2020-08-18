شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يكشف موعد موسم سهيل وانتهاء الحر الشديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية بدء موسم سهيل بعد 5 أيام .

كما توقع " المسند أن تتشكل السحب اليوم الثلاثاء فوق مرتفعات السروات في منطقتي عسير وجازان وقد يهطل منها أمطار متفرقة .

وأضاف أن الرياح الشمالية والشمالية الشرقية لا تزال نشطة ،وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة بالشرقية .

الجدير بذلك أن موسم سهيل يتميز بالحر المعتدل المعتاد بدلاً من حر القيظ .

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