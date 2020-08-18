شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم استخدام المسبحة أو خاتم التسبيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أمس الاثنين، حكم استخدام المسبحة أو خاتم التسبيح الإلكتروني في الذكر، مؤكدًا أنه جائز ولا شيء فيه، لكن بشرط ألا يترتب عليه اعتقاد بأن استعمالها هو الأفضل.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، في لقائه ببرنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أن الأدعية الواردة عن النبي ذكرها 100 مرة أو أكثر قد يشق على الإنسان ضبطها، وبالتالي يمكنه استعمال المسبحة لضبط العدد، كما أن المسبحة تعد وسيلة لها غاية مطلوبة وجاءت للترغيب في الذكر.

وأشار "المنيع" إلى أنه ينبغي أن نعلم أن التسبيح بالأصابع أفضل، حيث قال النبي عن الأصابع "مسبحات مستنطقات"، ولا يجوز القول بأن استخدام المسبحة أفضل في الذكر أو الاعتقاد بأن الذكر لا يتم إلا بها، فذلك نوع من البدع.