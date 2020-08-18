شكرا لمتابعة خبر عن توطين منافذ البيع لـ 9 أنشطة في أسواق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تشهد أسواق المملكة توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية وفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية . تشهد أسواق المملكة توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية وفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية . وأكدت "الوزارة " أن قرار التوطين سيسري على المنافذ التالية : 1- منافذ بيع القهوة والشاي. 2- منافذ بيع العسل والسكر والبهارات. 3- منافذ بيع الخضراوات والفواكه والتمور . 4- منافذ بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية . Advertisements 5- منافذ بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب . 6- محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية . 7- بيع الألعاب وألعاب الأطفال . 8- بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية . 9- بيع مواد التنظيف والصابون والبلاستيك . ويأتي هذا لتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات والقضاء على البطالة وفقاً لخطة الوزارة لتنفيذ رؤية المملكة 2030.

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