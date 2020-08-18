شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة المطرية اليوم مع رياح من متوسطة إلى قوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز محمد الحصيني اليوم الثلاثاء استمرار سقوط الأمطار على أجزاء من المملكة . توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز محمد الحصيني اليوم الثلاثاء استمرار سقوط الأمطار على أجزاء من المملكة . وقال الحصيني عبر حسابه "تويتر" بأن الأمطار ستكون من خفيفة لغزيرة على أجزاء من من جازان وعسير والباحة وغرب نجران والربع الخالي. أجزاء من اليمن والأمارات وسلطنة عمان. Advertisements وتابع الحصيني بأنه من المتوقع أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على مكة والساحل الغربي الشرقية والرياض والقصيم والشمالية.

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