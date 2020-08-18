شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة المدينة تتفاعل مع مواطن تفاجأ بسور خطر يغلق الطريق بدون لوحات إرشادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف مواطن عن وجود جدار يغلق الطريق بدون لوحات إرشادية في المدينة المنورة الأمر الذي كاد يعرضه لخطر الحوادث .

وقال المواطن في فيديو له أنه تفاجئ بالجدار في احد الطرق المؤدية لطريق الجامعات ولم يكن هناك اي لوجة إرشادية محذراً من الطريق .

Advertisements

من جانبها ، تفاعلت أمانة المدينة المنورة مع الفيديو ، وأكدت أن هناك أعمال جارية لتنفيذ عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول ويتم تنفيذ تلك الأعمال وفق اشترطات السلامة، مشيرة إلى وجود لوحات ارشادية وحواجز في بداية الطريق لمنع دخول السيارات لمنطقة العمل .

وكانت أبحر الشمالية قد شهدت قبل أيام حادث مروع لمواطن فقد زوجته وابنته بسبب سور مخالف بدون لوحات ، وتم فتح التحقيق في الواقعة .

إقرأ أيضاً :