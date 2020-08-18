شكرا لمتابعة خبر عن محمد الهاشمي يرحب بدعم صناع ومنتجي السينما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رحب الأستاذ محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى ماجد الفطيم للمشروعات، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كافة الجهات السينمائية الرسمية أو الخاصة في المملكة لدعم المنتجين وصنّاع الأفلام.

وأوضح محمد الهاشمي، أنهم سبق وأن قاموا بتوزيع ثلاثة أفلام، لافتًا إلى أنهم أستطاعوا كسب ثقة الجمهور بافتتاح صالات سينمائية في عشرة مواقع بالمملكة في خلال سنتين ونصف.

وأضاف "الهاشمي" : " نحن هدفنا الأول أن نكون الذراع الأيمن للمملكة في شعارها العودة بحذر، وتأثير الفيروس على المداخيل المادية للصالات السينمائية، لن يكون له تأثير على الجمهور، ولن يكون هناك أي ارتفاع في قيمة التذاكر، فهذه أزمة وستزول قريبًا بإذن الله".