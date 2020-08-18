شكرا لمتابعة خبر عن تقني الرياض يشكل لجنة الازمات والكوارث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

وافق معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على تشكيل لجنة رئيسية بالادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض للازمات والكوارث للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ / عبدالرحمن المقبل أنه تم أمس انعقاد اللجنة الرئيسية بعضوية جميع قيادات المنشآت التدريبية في المنطقة والادارات المختصة، و أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لحرص القيادة رعاها الله على توفير البيئة التدريبية الامنه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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COVID 19 ) ).

وبناء على هذا الاجتماع تم التوجية لتشكيل لجان فرعية داخل المنشآت التدريبية، تتولى تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية طبقاً للادلة الاسترشادية الخاصة بذلك.

كما تم توضيح نقاط تلك الأدلة وشرحها باستيفاء لاعضاء اللجنة، وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجان متابعة من إدارة السلامة والصحة المهنية بإدارة المنطقة للتحقق من تمام التطبيق.