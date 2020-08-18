كورونا عالميا: نحو 778 ألف وفاة و22 مليون و50 ألف اصابة

أشارت أخر الإحصائيات العالمية حول فيروس كورنا المستجد إلى ارتفاع إعداد الوفيات والإصابات في العالم، حيث سُجل عالميا نحو 778 ألف وفاة و22 مليون و50 ألف اصابة، بينما سُجل عربيا ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكوفيد19 في 21 دولة عربية بينهم فلسطين.

وأعُلن أمس الاثنين، عن وفاة 212 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 9,507 إصابات جديدة مؤكدة في الدول العربية، وفقا لوكالة وفا.

وسجلت العراق وفاة 94 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 5,954 شخصاً، كما سجلت 3,202 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 180,133 حالة.

فيما سجلت السعودية 28 حالة وفاة، من مجموع 3,436 وفاة، كما سجلت 1,372 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 299,914 شخصاً.

كما سجلت المغرب وفاة 23 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 681 شخصاً، كما سجلت 1,069 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 43,558 حالة.

وأعلنت سلطنة عمان عن وفاة 16 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 588 شخصاً، كما سجلت 140 إصابة جديدة، من مجموع 83,226 إصابة.

وسجلت مصر وفاة 13 شخصاً، من مجموع 5,173 حالة وفاة، و115 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 96,590 حالة.

كما سجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,379 شخصاً، كما سجلت 442 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 39,025 حالة.

فيما سجلت السودان وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 803 أشخاص، كما سجلت 96 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 12,410 حالات.

وسجلت اليمن وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 535 شخصاً، فيما سجلت 13 اصابة جديدة لتبلغ بذلك الحصيلة الاجمالية للإصابات 1,882 حالة.

وسجلت ليبيا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 157 شخصاً، كما سجلت 407 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 8,579 حالة.

كذلك سجلت سوريا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 68 شخصاً، كما سجلت 87 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,764 حالة.

وسجلت البحرين وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 173 شخصاً، كما سجلت 350 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 47,185 حالة.

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كما سجلت فلسطين وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 124 مواطناً، كما سجلت 456 إصابة جديدة في محافظات الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين في فلسطين الى 22,391 شخصاً.

وسجلت لبنان وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 105 أشخاص، كما سجلت 456 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,337 حالة.

كما سجلت تونس وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 56 شخصاً، كما سجلت 78 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,185 حالة.

وسجلت الكويت حالة وفاة واحدة، من مجموع 502 وفاة، كما سجلت 622 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى 76,827 شخصاً.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 288 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 115,368 حالة، توفي منهم 193 شخصاً.

كما سجلت الإمارات 229 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 64,541 حالة، توفي منهم 364 شخصاً.

وسجلت موريتانيا اصابة 61 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,762 حالة، توفي منهم 157 شخصاً.

وسجلت الأردن 20 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,398 حالة، توفي منهم 11 شخصاً.

وسجلت جيبوتي 3 اصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,372 حالة، توفي منهم 59 شخصاً.

وأخيرا سجلت الصومال اصابة جديدة لشخص واحد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,257 حالة، توفي منهم 93 شخصاً.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الاثنين، أكثر من 198 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 4,297 حالة وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الاحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت الاثنين اعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (880 وفاة)، والبرازيل (775 وفاة)، والولايات المتحدة الامريكية (589 وفاة)، وكولومبيا (275 وفاة)، والمكسيك (214 وفاة).

وبينت الاحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (54,288 إصابة)، والولايات المتحدة الامريكية (40,612 اصابة)، والبرازيل (23,038 اصابة)، وكولومبيا (8,328 اصابة)، والبيرو (5,547 إصابة، و200 وفاة).