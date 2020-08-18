شركة ساسكو تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في الرياض

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تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو) عن توفر وظائف إدارية (للسعوديين) في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير إدارة النقل (Transportation Director)

المتطلبات: خبرة لا تقل عن 10 سنوات (تشمل خبرة في إدارة اسطول مكون من 200 مركبة فأعلى).

– مدير التسويق (Marketing Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات ويفضل في قطاع التجزئة.

– مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Manager)

المتطلبات: بكالوريوس في ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه وشهادة الأوشا (OSHA).

– مدير فئات التجزئة (Category Manager)

المتطلبات: خبرة لا تقل عن 6 سنوات في قطاع التجزئة (تشمل خبرة في إدارة منتجات التجزئة).

– مدراء مناطق – وظائف متعددة (Area Managers)

المتطلبات: خبرة لا تقل عن 6 سنوات في قطاع التجزئة (تشمل خبرة في إدارة مواقع متعددة من متاج البيع والتجزئة) مع مهارات قيادية وإدارية.

– رئيس قسم الحسابات (Section Head – Accounts)

المتطلبات: خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة حسابات عملاء التجزئة مع مهارات قيادية وإدارية.

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– سكرتير تنفيذي (Executive Secretary)

المتطلبات: خبرة سابقة في العمل (كسكرتير تنفيذي) مع مهارات في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس ومعرفة في إدارة المكاتب والمحاسبة والتحليل المالي.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

نبذة عن الشركة:

شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو) من أوائل المنشآت العاملة في قطاع خدمات الركاب والمسافرين في المملكة العربية السعودية حيث تأسست في عام 1402هـ (1982م) ويبلغ رأس مالها 450 مليون ريال، يتركز نشاط الشركة في إنشاء وتشغيل شبكة من محطات الوقود لخدمات السيارات والمسافرين داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية حيث تمتلك حالياً (74) محطة واستراحة في مناطق المملكة المختلفة وتتواجد الشركة المنطقة الوسطى بنسبة 50% عن بقية المناطق الأخرى.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1441/12/27هـ من خلال تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي: https://bit.ly/3g0QuI5

تفاصيل أكثر:

https://bit.ly/3g3qyve

