الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج

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تعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء (عدد 2) بمسمى أخصائي دراسات عليا (Postgraduate Specialist) في كل من (الرياض، أبها) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات التالية:

– إدارة الأعمال

– الترجمة

– اللغة الإنجليزية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– حديث التخرج (لا يشترط الخبرة).

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الوصف الوظيفي:

تسيير أمور الهيئة بشأن جميع الأمور الخاصة بالدراسات العليا مثل (القيد والتسجيل بالدراسات العليا، تشكيل لجان مناقشة الرسائل والبحوث، تشكيل لجان الفحص، كتابة خطابات اللجان ونقل وتحويل الطلاب)، وغيرها من المهام ذات الصلة بالدراسات العليا.

نبذة عن الهيئة:

تأسست الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في عام 1413هـ للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، ويقع المركز الرئيسي لها في مدينة الرياض كما يتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1441/12/27هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3iN6rDj ويستمر لمدة (اسبوع) واحد من تاريخ هذا الإعلان.

