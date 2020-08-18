البلاد المالية تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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تعلن شركة البلاد للإستثمار (البلاد المالية) عن توفر وظائف إدارية في (الرياض) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة بالمسميات والشروط التالية:
– مسؤول عمليات إدارة الأصول (Asset Management Operations Officer)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس في (الإدارة، المحاسبة، المالية) أو ما يعادلهم مع إجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: مسؤول عن معالجة المعاملات الخاصة بإدارة الأسهم وإيداع أسواق المال وأنشطة الصناديق المشتركة وتقديم الدعم بشكل عام.
– مسؤول رئيسي عمليات إدارة الأصول (Asset Management Operations Sr. Officer)
المتطلبات: بكالوريوس في (الإدارة، المحاسبة، المالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المحاسبة والنمذجة المالية.
الوصف الوظيفي: مسؤول عن عمليات تفويض الاستثمار لأنشطة الصناديق المشتركة وإعداد صافي قيمة الأصول لللتسويقة وإعداد التقارير اليومية.
نبذة عن الشركة:
شركة البلاد للاستثمار (البلاد المالية) تأسست عام 2008، و تعمل بصورة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية برأس مال قدره (200,000,000) ريال سعودي، يقع مقرها الرئيسي في الرياض، ومصرحة من قبل هيئة السوق المالية السعودية لأنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط إدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة وأنشطة تقديم المشورة وحفظ في الأوراق المالية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3g3tGr5
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