مايكروسوفت تجعل متصفحها إيدج “كروميوم” جزء أصيل في نظام الويندوز

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في جولة جديدة من حملات تدعيم شركة مايكروسوفت لمتصفحها إيدج بحلته المحدثة المبنية على كروميوم، أشار موقع ZDNet إلى منع الشركة إمكانية الغاء تثبيت المتصفح عن الأجهزة العاملة بنسخة ويندوز 10.

حيث أوضح تقرير الموقع أن إجراءات الشركة وتحديثاتها الجديدة تجعل من المتصفح جزءاً أساسياً من النظام لا يمكن التخلي عنه، ولا يتيح النظام حذف المتصفح حتى في حال عدم رغبته في استخدامه.

حيث تنص رسالة التحديث على كون النسخة الجديدة من متصفح مايكروسوفت إيدج تعتبر جزءاً من تحديثات نظام الويندوز؛ لا يمكن إلغاء تنصيبها ولا تتيح أيضاً استخدام نسخته القديمة “إيدج HTML “.

وبالرغم من جودة نسخة المتصفح المحدثة وسرعة الاستجابة التي توفرها إلا أن عدداً من المستخدمين عبرواً عن استيائهم من فعلة الشركة، بل تعدى بهم الأمر بزعم سرقة إيدج بيانات التصفح عن كروم ولجوء مايكروسوفت لحيل لدفعهم لاستخدام متصفحها.

بدورها مايكروسوفت بررت هذه الخطوة بقولها أنها تقوم بترحيل مستخدمي ويندوز من الإصدار القديم ” سيء السمعة” إلى الإصدار الجديد الأخف والأسرع، موضحة أنه يوفر لهم تحكماً كاملاً في استيراد بياناتهم من النسخة القديمة.

الخطوة الجديدة من الشركة فيها نوع من الإجبار كما يراها البعض لكن لو كان المتصفح بسوء نسخته البالية لما فعلت مايكروسوفت ذلكK وبناءً على تجربة شحصية فإن إيدج كروميوم يقدم أداءً يمكن وصفه بالممتاز بالمقارنة مع نسخته القديمة وحتى مع متصفح كروم وفايروفوكس ويمكن ملاحظة الفرق من أول استخدام.

