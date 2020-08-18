إطلاق تطبيق أسعفني على متجر هواوي AppGallery

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أصبح تطبيق “أسعفني” والذي يعتبر التطبيق الرسمي لجمعية الهلال الأحمر السعودي آخر التطبيقات المتاحة على متجر هواوي AppGallery للجمهور، وذلك في ظل تظافر الجهود في المملكة العربية السعودية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يقدم التطبيق خدمات ومعلومات إلكترونية للتعامل مع حالات الطوارئ، ويتضمن خدمة اتصالات وتحديد المواقع في حالات الطوارئ، والتي يمكن استخدامها للاتصال في الهلال الأحمر السعودي وكذلك تنبيه الجهات الطبية الأخرى والمستخدمين القريبين عن طريق الرسائل القصيرة.

ويتيح التطبيق أيضًا إصدار تنبيهات باستخدام رسائل استغاثة مشفرة باستخدام إضاءة وأصوات الهاتف الذكي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع لإرسال التقارير، ويتيح التطبيق كذلك تحديد موقع المرافق الطبية والتعرّف على الاتجاهات، ومعرفة المزيد حول التطوع مع الهلال الأحمر السعودي.

كان التطبيق متوفرًا للمستخدمين على متاجر الهواتف الرئيسية الأخرى في الأسابيع الماضية، لكنه أتيح الآن للتحميل بشكل موثق لمستخدمي هواتف هواوي من خلال متجر AppGallery في المملكة العربية السعودية بجانب عدد من التطبيق الأخرى مثل تطبيق تباعد التي وفرتها المملكة لمواجهة كورونا.

يمكن تحميل تطبيق أسعفني عبر متجر AppGallery من هنا.





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