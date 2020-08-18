عشريني يطعن ابن شقيقته حتى الموت في جازان

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اهتزت جازان إثر جريمة قتل مروعة؛ اقدم فيها عشريني على قتل ابن شقيقته، قبل ظهر أمس الاثنين، وذلك في إحدى القرى الواقعة جنوب شرق محافظة أبو عريش.

وقتل الجاني ابن شقيقته باستخدام سلاح أبيض، بعد أن سدد له عدة طعنات، بسبب خلاف بينهما وفقًا لـ”المواطن”.

وألقت الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش القبض على الجاني في وقت وجيز بعد محاولة هروبه، وجاري التحقيق في الواقعة.

