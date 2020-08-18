︎ :
.
اهتزت جازان إثر جريمة قتل مروعة؛ اقدم فيها عشريني على قتل ابن شقيقته، قبل ظهر أمس الاثنين، وذلك في إحدى القرى الواقعة جنوب شرق محافظة أبو عريش.
وقتل الجاني ابن شقيقته باستخدام سلاح أبيض، بعد أن سدد له عدة طعنات، بسبب خلاف بينهما وفقًا لـ”المواطن”.
وألقت الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش القبض على الجاني في وقت وجيز بعد محاولة هروبه، وجاري التحقيق في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عشريني يطعن ابن شقيقته حتى الموت في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.