بمقطع توعوي.. تطبيق “تباعد” يوضح كيف يمكن أن يساهم في تجنب الإصابة بـ “كورونا”

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نشر الحساب الرسمي لتطبيق “تباعد” أهمية مساهمة التطبيق في تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية يغني عنه.

ونشر التطبيق مقطع فيديو توعوياً يشرح قصة شخص يقول إنه سمع نصائح كثيرة بتحميل التطبيق، إلا أنه يرى أن الأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن ذلك سيغني عن تحميل التطبيق على أجهزة الجوال.

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وأظهر الفيديو أن الشخص أصيب بفيروس كورونا ويرقد في المستشفى، كما تأكد إصابة زوجته بالفيروس وهي في العزل المنزلي، فيما يشتبه بإصابة بناته والعاملة المنزلية لديه.

وأشار إلى أنه أصيب بالفيروس عن طريق صديق له في الاستراحة، حيث لم تظهر الأعراض على صديقه، مبيناً أنه لو كان التطبيق موجوداً على جهازه كان ستصله رسالة بأنه خالط شخصاً مصاباً، وبالتالي كان من الممكن إجراؤه لفحوصات مبكرة وتجنب نقل العدوى لأسرته.

وشدد التطبيق على أهمية تحميل تباعد على أجهزة الجوال للمساهمة في وقف انتشار الفيروس، مبيناً أن 15 ألف مصاباً استشعروا مسؤولياتهم وأبلغوا عن إصابتهم عن طريق التطبيق، وساهموا في إنقاذ الآخرين من العدوى.