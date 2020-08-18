«الحيزان» يتوقع خريطة هطول الأمطار والرياح خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، حالة طقس اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنَّ الفرص جيدة لهطول الأمطار على مرتفعات المملكة بدءًا من نجران وغربها وإلى الشمال حتَّى ما بين النماص والباحة، مرورًا بأبها وقد تمتد حتى جنوب الطائف وربما الشرق منها.

وأضاف «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية على شمال المملكة وشمالها الشرقي والشرق منها، وتكون متوسطة الحركة إلى نشطة على الكويت والشمالية الشرقية وشرق المملكة، فيما تكون شمالية تتحوَّل إلى شمالية غربية على البحر الأحمر من الشمال للجنوب، ونشطة إلى نشطة جدًا على السواحل الجنوبية الغربية من الليث وحتى جازان، أمَّا وسط المملكة فالرياح شمالية معتدلة إلى متوسطة الحركة.

واستكمل «الحيزان»، أنَّ درجات الحرارة ستكون مائلة للبرودة شمالًا معتدلة على بقية القطاعات في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ومعتدلة مع ميل طفيف للارتفاع في أجزاء من الشمال وسط النهار، فيما تكون 40 درجة مئوية وسط البلاد، وتعتدل على المرتفعات، لافتًا إلى تشكل غطاء سحابي عالٍ، يشمل قطاعات عدة من المملكة من تبوك للجوف والحدود الشمالية وإلى حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومنطقة الرياض والقصيم، وتتواجد سحب متوسطة شرق منطقة مكة إلى الجنوب باتجاه المرتفعات وشرقها.