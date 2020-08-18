بيَّنت إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيًا
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإجراءات المطلوبة لتجاوز مشكلة تسجيل المستفيدين بالخطأ.
جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد المستفيدين، قال فيه: «كنت أعمل مع شركة وعملت فيها ثلاثة أشهر وعدت أستكمل دراستي في الجامعة واكتشفت أن الشركة سجلتني في التأمينات لمدة تزيد عن ثلاث سنين، فما الإجراء المتبع؟».
وقالت «مؤسسة التأمينات»: إن المستفيد يمكنه الاطلاع على نموذج عمليات المشترك للتعرّف على الإجراءات والمستندات لتسجيل المدة الصحيحة، وذلك بملء البيانات المطلوبة والتي تشمل، القائم بالتصرف والمستفيد، والوكيل ورقم الوكالة وباقي البيانات المطلوبة. مشيرةً إلى إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفرع عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتجاوز «التسجيل الخطأ» للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.