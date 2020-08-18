التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتجاوز «التسجيل الخطأ» للمستفيدين

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإجراءات المطلوبة لتجاوز مشكلة تسجيل المستفيدين بالخطأ.

جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد المستفيدين، قال فيه: «كنت أعمل مع شركة وعملت فيها ثلاثة أشهر وعدت أستكمل دراستي في الجامعة واكتشفت أن الشركة سجلتني في التأمينات لمدة تزيد عن ثلاث سنين، فما الإجراء المتبع؟».

وقالت «مؤسسة التأمينات»: إن المستفيد يمكنه الاطلاع على نموذج عمليات المشترك للتعرّف على الإجراءات والمستندات لتسجيل المدة الصحيحة، وذلك بملء البيانات المطلوبة والتي تشمل، القائم بالتصرف والمستفيد، والوكيل ورقم الوكالة وباقي البيانات المطلوبة. مشيرةً إلى إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفرع عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.