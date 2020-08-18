مهام لـ14 جهة.. آلية تطبيق مكافحة التستر التجاري في المملكة

إنفاذًا لتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح حلولًا ومبادرات لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، جهود مختلف الجهات في مكافحة هذه الظاهرة.

وكتب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر « تويتر»، «تتحد جهود 14 جهة في القضاء على #التستر_التجاري، فما هي أدوار هذه الجهات؟ #ينتهى_بكم»

جهات مكافحة التستر التجاري

وأوضحت وزارة الاستثمار، أنها تعمل مع شركائها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، فيما كشفت وزارة التجارة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات للقضاء على التستر التجاري، بينما شاركت كل من الجهات عبر حساباتها بموقع «تويتر» دورها في المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة.

وغرّدت وزارة الاستثمار، عبر «تويتر»، «تعمل #وزارة_الاستثمار مع شركائها على تطوير بيئة استثمارية جاذبة واحترافية، لتمارس الشركات المحلية والأجنبية أعمالها بشكل نظامي يحد من وجود التستر التجاري».

وغردت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقول «دورنا يكمن في إطلاق مبادرة اشتراطات البلدية، التي تصعب على المتسترين دخول مجال التموينات التي يكثر فيها التستر، ونفتح المجال للمستثمر النظامي من الدخول والمنافسة. التستر التجاري #ينتهي_بكم»

كما كشفت وزارة النقل، عبر حسابها، عن دورها، وأضافت «نعمل على تعزيز نمو قطاع النقل في بيئة عالية الشفافية خالية من #التستر_التجاري، وبمستوى رفيع من الخدمات مساهمين من خلاله في تنمية اقتصادنا الوطني».

وجدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على دورها، وكتبت «تطوير بيئة العمل وتوطين الأنشطة ودعم الجمعيات التعاونية وتكاتف جهود جميع الجهات المعنية مع المواطنين والمقيمين، سوف يسهم -بحول الله- في القضاء على حالات التستر التجاري. #ينتهي_بكم».

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل دورها، وكتبت عبر حسابها، «مشاركون في الحملات الرقابية التي بدورها تساهم في الكشف عن المخالفات الضريبية والتستر التجاري. التستر التجاري #ينتهي_بكم»

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وشاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتغريدة، جاء فيها «مشاركون في البرنامج بتطوير وتنفيذ المبادرات في القطاع الاستثماري الزراعي، لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة ونظامية تساهم في الحد من انتشار التستر التجاري. #ينتهي_بكم».

جهود مشتركة لهيئات أخرى

بدورها كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في مكافحة هذه الظاهرة، وكتبت تقول عبر«تويتر»، «دورنا في إطلاق مبادرات مثل: التميّز التجاري، التي تُمكّن المستثمر النظامي من تكرار التجارب التجارية الناجحة، ومنافسة المتسترين. التستر التجاري #ينتهي_بكم».

وأشار الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مغردًا« نشارك في البرنامج دعماً لتوظيف الشباب السعودي في المجالات والأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري، من خلال برامج ومبادرات فعالة ينعكس أثرها على أرض الواقع. #التستر_التجاري #ينتهي_بكم».

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية، «نعمل على تقديم حلول تمويليّة لدعم أبناء الوطن، عبر منتجات متخصّصة تُساهم في بدء أو تطوير منشآتهم الصغيرة والناشئة، لتأسيس أعمالهم التجاريّة بأنفسهم، وزيادة دخلهم الشخصي من خلال القضاء على #التستر_التجاري».

وغرّدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، قائلة «نفخر في #سدايا بدورنا في بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري للمساهمة في القضاء عليه. التستر التجاري #ينتهي_بكم».

وكتبت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، عبر«تويتر»، «نعمل في #التدريب_التقني على تأهيل الشباب السعودي وتدريبه في مجالات تمكنه من المنافسة في قطاع التجزئة الذي يكثر فيه #التستر_التجاري .#ينتهي_بكم».

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