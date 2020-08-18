الأمير خالد بن سلمان: تناولت مع قائد الجيش الباكستاني رؤية البلدين لصون الأمن الإقليمي

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنَّ لقاءه مع قائد الجيش الباكستاني، تناول رؤية البلدين لصون الأمن الإقليمي.

وأضاف نائب وزير الدفاع، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: التقيت اليوم أخي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر باجوا، وتناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون العسكري ورؤية بلدينا المشتركة لصون الأمن الإقليمي.

Advertisements

واستقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حاليًا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني