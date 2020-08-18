وزير التعليم يستعرض منصة «مدرستي» وأدواتها التفاعلية

بحث وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ الوزير بحث خلال لقائه عددًا من كُتّاب وكاتبات الرأي، استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وآلية العودة للدراسة عن بُعد، واستعراض منصة «مدرستي» وأدواتها التفاعلية، من خلال تجربة حية لجاهزيتها للإطلاق، كما أجاب عن استفساراتهم واستمع لمقترحاتهم.

كان وزير التعليم، كشف عن آلية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي، مؤكدًا على استئناف الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة 7 أسابيع، مع تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة في العام الدراسي الأول، وقال: إنَّ الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني عن بُعد للمقررات النظرية وحضوريًا للمقررات العملية، وسيكون حضور المعلمين عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.