كيف يُمكن استرداد مبلغ المخالفات المدفوعة حال قبول الاعتراض عليها؟ المرور يُجيب

كشف المرور السعودي، عن أنه يتم إعادة مبلغ سداد المخالفات بشكل آليّ، في حال قبول الاعتراض على المخالفة من قِبَل الهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- ردًّا على سؤال بهذا الخصوص: «يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًا، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد».

ووجّه أحد المواطنين سؤالًا مفاده أنه قام بالاعتراض على مخالفة مرورية عبر نظام «أبشر» وسدد قيمة المخالفة قبل ظهور نتيجة الاعتراض، التي جاءت فيما بعد بقبول الاعتراض، مستفسرًا عن إجراءات عودة المبلغ المسدد.

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