السعودية اليوم / أكثر من 11 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة



الباحة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

كشفت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الباحة بلغ "11000" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن . وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 9 عيادات، موزعة على 4 مراكز و5 مستشفيات في محافظات المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:48ت م

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الباحة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسكشفت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الباحة بلغ "11000" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن . وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 9 عيادات، موزعة على 4 مراكز و5 مستشفيات في محافظات المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:48ت م0039

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