

أبوجا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 49068 إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 975 وفاة.

// انتهى //

10:35ت م

0032



أبوجا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 49068 إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 975 وفاة.// انتهى //10:35ت م0032

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.