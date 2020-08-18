السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية اليوم، 55 ألف و79 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أنه تم تسجيل 876 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 51 ألف و 797 حالة.

// انتهى //

10:32ت م

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نيودلهي 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الهندية اليوم، 55 ألف و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليبلغ إجمالي الإصابات مليونين و701 ألف و604 حالات.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أنه تم تسجيل 876 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 51 ألف و 797 حالة.// انتهى //10:32ت م0029

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