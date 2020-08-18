السعودية اليوم / إدارة التدريب والابتعاث بنات بتعليم مكة تستقبل العام الدراسي بـ 148 برنامجا تطويريا مهنيا



مكة المكرمة في 28 ذو الحجة 1441هـ الموافق 18اغسطس 2020م واس

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث بنات العام الدراسي 1442/1441هـ بحزمة من البرامج التدريبية عن بعد، التي بلغ عددها 148 برنامجاً تدريبياً مهنياً تطويريا، تستهدف بدورها الهيئة التعليمية والإشرافية بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة مابين 26/ 12/ / 1441 هـ حتى 8 / 1 / 1442هـ .

وتهدف البرامج إلى دعم المعلمات في التخطيط لعمليات التعليم والتعلم الصفّي وتخطيط المنهج المدرسي والاستثمار الأمثل للوقت الذي يتاح في بداية العام الدراسي لطاقم المدرسة وقبل عودة الطالبات، وتهيئة المكلفات من شاغلات الوظائف التعليمية لمهامهن ومسؤولياتهن الجديدة والإسهام في تهيئة المعلمات المستجدات ولتعزيز ممارسات التطوير المهني القائمة على المدرسة واستكمال جاهزية شاغلات الوظائف التعليمية لبداية العام الدراسي ومشاركة جميع أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة في بناء الخطط الدراسية والخطة المدرسية بالتعاون مع المشرفات التربويات.

فيما شملت الخطة التدريبية على برامج تطويرية تخدم وتحسن الممارسات للتدريس عن بعد المتوافقة مع الوضع الراهن للتصدي لفيروس

يذكر أنه بلغ إجمالي الأيام خلال فترة الاستعداد والتهيئة 181 يوماً تدريبياً وذلك بواقع 444 ساعة.

// انتهى //

10:30ت م

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مكة المكرمة في 28 ذو الحجة 1441هـ الموافق 18اغسطس 2020م واساستقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث بنات العام الدراسي 1442/1441هـ بحزمة من البرامج التدريبية عن بعد، التي بلغ عددها 148 برنامجاً تدريبياً مهنياً تطويريا، تستهدف بدورها الهيئة التعليمية والإشرافية بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة مابين 26/ 12/ / 1441 هـ حتى 8 / 1 / 1442هـ .وتهدف البرامج إلى دعم المعلمات في التخطيط لعمليات التعليم والتعلم الصفّي وتخطيط المنهج المدرسي والاستثمار الأمثل للوقت الذي يتاح في بداية العام الدراسي لطاقم المدرسة وقبل عودة الطالبات، وتهيئة المكلفات من شاغلات الوظائف التعليمية لمهامهن ومسؤولياتهن الجديدة والإسهام في تهيئة المعلمات المستجدات ولتعزيز ممارسات التطوير المهني القائمة على المدرسة واستكمال جاهزية شاغلات الوظائف التعليمية لبداية العام الدراسي ومشاركة جميع أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة في بناء الخطط الدراسية والخطة المدرسية بالتعاون مع المشرفات التربويات.فيما شملت الخطة التدريبية على برامج تطويرية تخدم وتحسن الممارسات للتدريس عن بعد المتوافقة مع الوضع الراهن للتصدي لفيروس كورونا ومنها: إدارة الاجتماعات عن بعد، الإدارة الصفية باستخدام goole classroom وإدارة الفصول الافتراضية، إجراءات داعمة للتعلم، منصة مدرستي، المهارات الرقمية، خصائص النمو، الكوتشينج وإدارة الأزمات، تبسيط مهارات التعليم عن بعد، والإرشاد في التربية الخاصة و السلامة المهنية والنفسية في بيئة العمل، الأدوات التفاعلية في التعليم الإلكتروني، و إدارة الأزمات و خدمات الطلاب والعودة بحذر التربية الذكية ،التواصل عن بعد و الأدوات الأساسية في الفصول الافتراضية remote learning ، والاختبارات الالكترونية والإدارة الصفية عن بعد ديناميكية الإشراف الإلكتروني القيادة الإلكترونية.يذكر أنه بلغ إجمالي الأيام خلال فترة الاستعداد والتهيئة 181 يوماً تدريبياً وذلك بواقع 444 ساعة.// انتهى //10:30ت م0028

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