السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده



الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، الأمن والاستقرار.

// انتهى //

09:34ت م

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الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، الأمن والاستقرار.// انتهى //09:34ت م0023

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