السعودية اليوم / ليبيا تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الليبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 407 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن عدد حالات التشافي بلغت 969 حالة، وذلك بعد تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، بينما بلغ عدد حالات الوفيات 157 حالة حتى الآن.

// انتهى //

09:19ت م

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طرابلس 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الليبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصل إجمالي الإصابات 8,579 إصابة.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن عدد حالات التشافي بلغت 969 حالة، وذلك بعد تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، بينما بلغ عدد حالات الوفيات 157 حالة حتى الآن.// انتهى //09:19ت م0020

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