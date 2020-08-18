- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم ترقب لصدور قرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترقب لصدور قرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري
يُحاكم بالقضية 4 أشخاص غيابياً ينتمون إلى حزب الله
متابعات الخليج 365 - متابعة
يترقب اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، صدور قرار المحكمة الخاصة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، عام 2005، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.
ويُحاكم في القضية غيابياً 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيا حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.
من جهته، قال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إنه لا مكان لميليشيا حزب الله في مستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان لإنهاء التدخلات الأجنبية في إشارة إلى إيران التي تدعم بشدة ميليشيا حزب الله.
وقال الحريري في تصريح لصحيفة “تليغراف” Telegraph البريطانية إن لبنان دفع ثمناً باهظاً بسبب أفعال حزب الله الذي لم يجلب للبنانيين سوى الحرب والعقوبات والمعاناة.
وطالب الحريري ميليشيا حزب الله بإنهاء مشاركتها في السياسة اللبنانية والسماح للبلاد بإعادة البناء، محملا إياها مسؤولية انفجار مرفأ بيروت. كما انتقد الحريري ما سماه تأييد الرئيس اللبناني ميشال عون لميليشيا حزب الله.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ترقب لصدور قرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.